Even een glimp opvangen van het miljoenenschip in Vollenhove

Kaart & Poll Koper in Staphorst heeft meeste keus op zeer krappe huizen­markt

16:49 Een huis kopen tussen de 160.000 en 260.000 euro? Dan heb je de meeste keuze in de Kop van Overijssel en Elburg. In de rest van Oost-Nederland zit de woningmarkt muurvast, blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. ,,Het is niet fijn om starter te zijn", concludeert Jeroen Hofstede, regiovoorzitter in Zwolle.