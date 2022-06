Even is er onduidelijkheid, maar voor veiliger maken fietspaden bij Hasselt heeft raad graag drie ton over

Felix, die bijval kreeg van onder meer John Smits (VVD), Diederik Hoekman (PvdA) en Koen Kerssies (CDA): ,,Als ik er langs kom zie ik de machines al staan en is Schagen, dat brieven heeft verstuurd aan omwonenden, begonnen met de uitvoering. En we moeten vanavond nog praten over dit onderwerp’’, aldus Felix, die daarover zijn verbazing uitsprak. ,,Maar misschien heb ik iets over het hoofd gezien.’’ Ook andere raadsleden hadden de indruk dat de gemeente wel heel voortvarend te werk gaat. ,,Ze zijn al begonnen en wij moeten het nog behandelen. Dat is toch een heel bijzondere waarneming’’, aldus CDA’er Koen Kerssies.