Evert ten Napel heeft hard hoofd in Overijsselse Merentocht

Als die nog nooit verreden monstertocht door de Kop van Overijssel maar niet in de derde week van januari is, dan is hij op wintersport grapte Ten Napel bij de opening van het schaatsseizoen in Restaurant Geertien in Muggenbeet. Aan de sportcommentator uit Ermelo de besturen van de veertien ijsclubs in de Kop te trakteren op schaatsanekdotes.