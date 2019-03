Evert van Benthemplein? 'Ja', zeggen lezers van de Stentor

Plein dorpshuis

De naamgeving is actueel geworden nu het plein voor het dorpshuis volledig wordt vernieuwd. Enkele jaren geleden wilde Plaatselijk Belang Sint Jansklooster / Heetveld het naamloze plein de naam geven van de in 2000 met zijn gezin naar Canada geëmigreerde veehouder Evert van Benthem. Die is in Sint Jansklooster geboren en woonde in de jaren dat hij de Elfstedentocht won (1985 en 1986) in buurtschap De Leeuwte. Van Benthem werd twee keer gehuldigd in dorpshuis Sint Janskamp. De plannen voor de vernoeming werden destijds gestaakt in verband met de gemeentelijke regelgeving, die voorschrijven dat nog levende personen geen straatnaam kunnen krijgen.