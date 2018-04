Experiment: bevolking Rouveen bepaalt plan voormalig schoolterrein

Woningbouw is het uitgangspunt met op het terrein ruimte voor tien woningen. Maar, appartementen met een winkel, vrijstaande huizen, een flatgebouw, de bevolking mag het zeggen. Een andere maatschappelijke invulling is niet geheel uitgesloten. Wellicht zijn er wensen voor een parkje of kinderspeelplaatsen. Voor 1 januari moet er een plan liggen voor het braakliggende terrein.

Raadsleden

De raadsleden van de gemeente Staphorst moeten het pluche van de raadszaal in het gemeentehuis verlaten. De bedoeling is dat ze zelf op pad gaan en actief de inwoners van Rouveen raadplegen. Dit onder het motto: u hoeft niet bij de gemeente te komen, de gemeente komt naar u.

En ook geen informatie-avonden waar achteraf een zegje gedaan mag worden over een reeds voorgekookt besluit. De gemeenteraad wil de invulling van het Levensboomterrein in het hart van het dorp anders realiseren en vooral zelf ook veel leren van dit proces. Het op deze wijze doen kost 50.000 euro.

Speeltje

Alleen het CDA is tegen deze vergaande vorm van burgerparticipatie. ,,Gekunsteld zoeken naar burgerparticipatie is niet goed. Dat is geen gelukkige keuze. Het is geen speeltje. Er is jarenlang de verwachting gewekt dat er huizen zouden komen. Laten we de inwoners dat als kader meegeven en niet met andere opties komen", aldus Jacob Spiker.