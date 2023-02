Extra aandacht voor seniorenwoningen in Meppel

Vergunning voor afschot ganzen in Overijssel in de zomer onder vuur: weer rechtszaak

Na de vergunning voor ganzenafschot in de winter in en om beschermde natuurgebieden in Overijssel ligt nu ook de zomervergunning onder vuur. De Wildbeheer Eenheid (WBE) in Tuk en drie agrariërs in Wanneperveen vinden de vergunning op bepaalde punten niet ver genoeg gaan. De Vogel en Faunabescherming zijn juist tegen.

24 januari