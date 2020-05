Extra geld voor riettelers die met de boot naar hun land moeten varen

Van goddeloze hippies tot christelij­ke helden; Boudewijn de Groot, Jan Slagter en Arie Slob over zwaaiende Elly en Rikkert

15:39 Hoe werd het duo Elly en Rikkert wereldberoemd in de Bijbelgordel? Waarom twijfelden evangelische mensen eerst of hun godsgeloof oprecht was? Fans en vrienden over de komst en het afscheid - na vijftig jaar - van Elly en Rikkert.