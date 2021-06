Extra verkeerscontroles richting TT-circuit: beginnend bestuurder verliest rijbewijs

De jonge man reed op de N375 tussen de A28 en de A32 met een snelheid van 135 kilometer per uur waar hij 80 kilometer per uur mocht. In de 60 kilometerzone schakelde hij terug naar een snelheid van 120 kilometer per uur en scheerde rakelings langs fietsers, die zichtbaar boos werden van de gevaarlijke situaties die hierdoor ontstonden.

De politie hield de chauffeur staande en kwam erachter dat hij eerder een boete had gekregen voor snelheidsovertredingen. Daarop vorderden de agenten zijn rijbewijs in. De verwachting van de politie is dat de bestuurder zijn rijbewijs voorlopig ook niet terugkrijgt van het CBR.

Minder motorrijders

Op de wegen richting Assen waren verschillende opvallende en onopvallende verkeerscontroles. Het aantal boetes en invorderingen van het rijbewijs was voor de helft gekoppeld aan de TT. Er waren veel minder motorrijders op de weg dan in voorgaande jaren en de motorrijders hielden zich volgens de politie over het algemeen goed aan de regels.

Dertig keer werd de snelheid overtreden door het wegverkeer en hierbij moesten negen bestuurders hun rijbewijs inleveren. De hoogst gemeten snelheid was 184 kilometer per uur door een automobilist op een weg waar maar 100 kilometer per uur was toegestaan. Er zijn tien boetes uitgedeeld wegens rijden zonder rijbewijs, het gebruik van de vluchtstrook, een schuine of niet-leesbare kentekenplaat en het vasthouden van een mobiele telefoon.