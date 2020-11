Familie gefusilleerde burgemeester Roege blij met gedenkplaat aan muur gemeentehuis

Kinderen doodgescho­ten Veniger burgemees­ter blij met eerbetoon vader

20 oktober De poging om een bermmonument te plaatsen op de plek waar in de Tweede Wereldoorlog burgemeester Pieter Klaas Roege van Wanneperveen werd doodgeschoten door de Duitsers, maakt heel wat los bij zijn kinderen. De in Zwolle wonende Anja (84), Klaas (80) en Pieter (77) uit Leerdam zien het als ‘een mooi eerbetoon’ voor hun vader. De vierde en oudste telg, Jacco, is overleden.