Familie Yilmaz uit Giethoorn wil rust hebben na racisme-rel en krijgt hulp van advocaat

Advocaat Richard Korver is sinds kort betrokken bij de familie Yilmaz die doelwit is geworden van een reeks van racistische, agressieve en vandalistische voorvallen in Giethoorn. Richard Korver was onder andere advocaat van de nabestaanden van Mitch Henriquez die overleed na een politiearrestatie. Onderzoeksprogramma Zembla besteedde afgelopen donderdag aandacht aan de familie Yilmaz. In het programma werd duidelijk dat het gezin met regelmaat wordt gepest door dorpsgenoten, waarbij racistische uitspraken worden geuit.