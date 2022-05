Fanfarekorps Hasselt met nieuwe dirigent (uit Oldebroek) naar ‘de Olympische Spelen van de blaasmuziek’

Bewoners windmolen­ge­bie­den Zwolle en Dalfsen willen duidelijk­heid van Overijssel: ‘We horen meer van buren dan van overheid’

In Zwolle bestaan windmolenplannen, maar daar horen de dichtbij wonende inwoners net over de gemeentegrens in Dalfsen maar weinig van. En als daar turbines in aantocht zijn, dan moeten ze iets verderop in Staphorst maar gissen hoe de vlag er bij hangt. Dat moet anders, stellen zes lokale belangenverenigingen, die willen dat de overheid voor afstemming zorgt. ,,Noaberschap.”

5 mei