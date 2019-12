Fanfares Vollenhove en Rouveen spelen met Trijntje Oosterhuis en Danny de Munck

Les in Steenwijk: Ook anderen die drugs, drank of lachgas gebruiken zijn een gevaar voor jou

4 december Alcohol, drugs, lachgas. Wie jong is en uitgaat of af en toe in een keet rondhangt kan makkelijk met één van die drie in aanraking komen. Zelfs zonder het zelf te gebruiken. Hoe ga je veilig uit en kom je weer veilig thuis? Leerlingen van RSG Tromp Meesters leerden er vandaag alles over in een speciale theaterworkshop.