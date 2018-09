Fanfares Vollenhove en Rouveen spelen samen The West Side Story

Grootzz Concert is de naam van het optreden dat Vollenhoofsch Fanfare uit Vollenhove en Prinses Margriet uit Rouveen/Staphorst vrijdag 5 oktober samen geven in theater de Meenthe in Steenwijk. Dat staat in het teken van componist en dirigent Leonard Bernstein die honderd jaar geleden werd geboren.

Uit beide verenigingen, die met Meppeler Erik van der Weerd dezelfde dirigent hebben, is een fanfareorkest gevormd van bijna tachtig muzikanten. Dat heeft een programma ingestudeerd met muziek van Bernstein uit de musical The West Side Story, die in 1957 in New York in premiere ging.

Verder speelt het gelegenheidsorkest tijdens het Grootzz Concert nummers zoals Bring him home uit Les Miserables, Son of a Preacherman van de Britse zangeres Dusty Springfield en muziek uit de musical On your feet.

Tony Neef

Zanger Tony Neef is een van de solisten. Hij is onder meer bekend van zijn rol in de musical Miss Saigon en speelt momenteel in de musical The Adams Family. Een andere bekende solist is Lucie de Lange uit Blokzijl, die onder meer in De Jantjes was te horen. Verder werken zangeres Hanneke Doze, zanger Marnix Hoekman en goochelaar Camiel Hemminga mee aan het programma.