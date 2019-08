Fatal Attraction heeft Ereprijs van drukbezocht en warm bloemencorso Vollenhove terug

update - video - foto'sDe groep Fatal Attraction heeft het bloemencorso in Vollenhove dit jaar gewonnen. De jury kende aan de praalwagen Medic! het hoogste puntenaantal (175,9) toe en daarmee was de Ereprijs terug bij de in 1991 opgerichte groep. Het corso trok volgens voorzitter Han Knol van 4 V’s tussen de 40.000 en 45.000 bezoekers.

Knol toonde zich na een warme en enerverende dag ‘heel tevreden’. ,,Heel veel publiek, mooie praalwagens en een vlot verloop van de rondgangen, al liep het ‘s avonds door pechgevallen iets minder soepel en vielen er wat gaten en dan geen mensen toch lopen’’, kijkt hij terug op de kleurrijkste dag van het jaar, zoals de slogan van het bloemencorso luidt. Maar het was vooral een zonnige dag. ,,Voor de figuranten op en rond de praalwagens en de muzikanten van de showbands was het best zwaar. Ter verkoeling werden overal bekertjes water uitgedeeld’’, aldus Knol.

De voor het eerst ingevoerde vroege afsluiting van het parcours is de 4 V’s goed bevallen. Knol: ,,Er moest nu ook voor het alsmaar groter wordende kindercorso worden betaald maar de tribunes zaten voor tachtig procent vol. Toch was kennelijk niet iedereen er van op de hoogte en in sommige gevallen leverde dat enige discussie op bij de kassa. Maar we kunnen terugzien op een geslaagd experiment.’’

Ereprijs

Fatal Attraction raakte de Ereprijs vorig jaar kwijt aan Stark Wark (nu vierde met Eensgezind, een groep samenscholende ringstaartmaki’s), nadat ze die drie jaar achtereen had gewonnen. Met Medic! werd belangrijkste corsoprijs teruggehaald. De juryleden kenden in al de drie beoordelingsonderdelen (idee, afwerking, algehele indruk) de meeste punten toe aan de praalwagen over de Tweede Wereldoorlog en de rol van hospik, die gewonde soldaten uit de vuurlinie haalt te midden van explosies en in het rond vliegend puin. Al hadden niet alle juryleden de praalwagen op 1 staan, zo liet Rudi Pierik uit Lichtenvoorde weten. ,,Wij leveren zonder onderling overleg onze punten in en dan telt de organisatie ze op en is er een uitslag’’, zo legt hij de werkwijze uit.

Aan het corso deden elf praalwagens mee waarop in totaal ruim drie miljoen dahlia’s waren verwerkt en de nodige andere materialen zoals boomschors, zaden en houtskool, iets wat in Vollenhove wel gebruikelijk is, een tekort aan dahlia’s of niet. Door de droge zomer was dat dit jaar 14 procent op het door de groepen bestelde aantal, zo liet Harold Westhuis van de Bloemencommissie weten bij de start van het corso. Jurylid Pierik, succesvol ontwerper in zijn eigen corsoplaats, was voor de vijfde keer in Vollenhove voor een beoordeling. ,,En dan zie je het niveau van de wagens steeds meer naar elkaar toe kruipen en ontstaat er een steeds bredere top, zonder echter uitschieters, zeker dit jaar.’’

UITSLAG 1. Fatal Attraction, Madic! (159,9), 2. Nameless , Roodkapje (171,4), 3. Venomenaal, Virus (170,1), 4. Stark Wark, Eensgezind (164,4), 5. 't Jakan, Freestyle Contast (163,5), 6. Rataplan, Vervlogen (155,8), 7. Twee Nijenhuizen, Worsteling (155,0), 8. de Vereniging, Walking with Dinosaurs (149,2), 9. Geniaal, Geplastificeerd (144,0), 10. Fulnaho, Comics (138,7), 11. Excellent, Drums of Odin (134,0).

