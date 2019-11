Faunabescherming vreest voor fouten tijdens ganzenjacht in Overijssel

Volgens de Faunabescherming legt de provincie de kwaliteit van natuur in de Kop van Overijssel in de waagschaal om een paar ganzen te verjagen. De provincie meent dat het jagen geen negatieve effecten op beschermde vogelsoorten heeft. Beide partijen stonden vandaag bij de bestuursrechter in Zwolle lijnrecht tegenover elkaar.

Al jaren bestoken de Faunabescherming en de Vogelbescherming het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel met rechtszaken rondom het afschieten van ganzen. En met reden, zei Harm Niesen, vicevoorzitter van de Faunabescherming. ,,Nergens anders in dit land gaat het jagen door tot in Natura-2000-gebied.’’

Veel schade

De verenigingen maken bezwaar tegen de vergunning, die in september afliep, het hele jaar door op ganzen te jagen. Een uitspraak kan van groot belang zijn voor een volgende vergunning die al is aangevraagd. Want boeren in het gebied hebben veel schade van grazende ganzen.

Maar baseert de provincie zich op voldoende onderzoek? De vraag is of het jagen op ganzen op boerenland en in delen van natuurgebieden negatief effect heeft op beschermde vogelsoorten in en rond bijvoorbeeld de Weerribben en het Vossemeer. Door op voldoende afstand van bijvoorbeeld de watersnip of roerdomp te jagen, heeft de natuur niets te lijden, denkt de provincie.

Verkeerde ganzen

En juist dat is onzin, menen de bezwaarmakers. Zij stellen dat niet bekend is waar precies die vogels zitten. En weet je dat niet, dan weet je ook niet op welke afstand van die beschermde diersoorten je ganzen aan het schieten bent. Juist het lawaai van schoten jaagt die beschermde vogels op. ,,En het gaat al zo slecht met veel van die beschermde diersoorten’’, zei advocaat Bondine Kloostra.

Bovendien schieten jagers volgens Niesen nog wel eens de verkeerde soort ganzen. Van de kleine rietgans bijvoorbeeld, waarop niet gejaagd mag worden, loopt 21 procent rond met hagel in het lijf, zei hij.

‘Nooit een fout ontdekt’

De provincie weersprak dit. Controleurs gaan regelmatig langs bij jagers. ,,Niet één keer is een fout ontdekt’’, zei een van de gemachtigden namens het college van GS. ,,De jagers zijn opgeleid en getraind om het verschil tussen ganzensoorten te zien.’’

Een boer uit de omgeving van Wanneperveen voegde toe dat er in de zomer veel boten en jetski’s in het gebied varen en dat in de winter rietsnijders met rupsvoertuigen bezig zijn. ,,Het is niet zo extreem dat er in die periode dan eens ergens een schot valt’’, voegde het provinciebestuur daaraan toe.