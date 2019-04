Femke van de Kolk nieuwe griffier raad Meppel

Femke van de Kolk (330 is voorgedragen als nieuwe griffier van de gemeenteraad van Meppel. Ze is nu nog bestuursadviseur van de gemeente Baarn.

De gemeenteraad besluit in de vergadering van donderdag 25 april over haar benoeming. Bij een positief besluit kan Van de Kolk op 1 juni aan de slag in Meppel als opvolger van Gert-Jan Fokkema. Femke van de Kolk laten weten dat haar hart ligt bij de lokale democratie. ,,Als bestuursadviseur voor gemeenten heb ik ervaring op een breed terrein. Van 2014 tot 2018 was ik tevens lid van de gemeenteraad van Amersfoort.’’ Frank Perquin, voorzitter van de werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Meppel, is blij met de voordracht. ,,Femke van de Kolk verenigt veel bestuurlijk politieke deskundigheid en ervaring.’’