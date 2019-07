Femmy Woltman uit Giethoorn stopt met haar streektaalsite Kopstôkken

Vertellegies en gedichten vormden de hoofdmoot van de streektaalsite, die ieder kwartaal werd ververst en door Femmy's dochter Harma vol verve opgemaakt. In 2005 was het avontuur al in geprinte vorm gestart onder aanvoering van streektaalschrijvers wijlen Tom van Dijk uit Zwolle, Doortje Stam uit Belt-Schutsloot en de ras-Gieterse Femmy Woltman-Groen, die haar moerstaal koestert én doorgeeft. ,,Toch verdwijnt de taal’’, stelt ze vast, ,,mijn eigen kinderen spreken het niet meer en het levend houden van streektaal begint thuis, aan de eettafel.’’

Papier

Tot 2012 bestond Kopstôkken (stukken uit de Kop én prominente streekgenoten die hun licht op de regio lieten schijnen) als papieren periodiek, sindsdien werd het digitaal verspreid naar bijna 200 mailadressen. ,,Ook ver buiten de Kop, in Drenthe, Twente, Salland, de Achterhoek. Het Nedersaksisch schept een band.’’ Woltman hoort om haar heen mensen zeggen ‘Toch zunde’, nu het einde oefening is. Speelt de leeftijd van Femmy een rol? Is hun inspiratie op? Ze lacht: ,,Welnee, we doen het juist zó graag. Maar er komen weinig tot geen reacties en dan vraag je jezelf wel eens af: wie heeft er nog belang bij? Wie leest het nog?’’