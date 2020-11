Festivals in Zwartewaterland blij dat de gemeente de portemonnee trekt

Dit jaar gingen ze als gevolg van de coronacrisis niet door. Maar er is hoop op betere tijden en dan is een financiële tegemoetkoming een mooie meevaller, zo valt bij de organisatoren te beluisteren. Het Sluziger WaterMuzeFestival is toe aan de vierde editie. Organisator Ivo Eenkhoorn heeft met zaterdag 3 juli voor volgend jaar de datum al vastgelegd en hoopt dat het nu wel door kan gaan. ,,Coronaproof of, en dat heeft mijn voorkeur, zoals een festival hoort te zijn.’’ Eenkhoorn is blij met de bijdrage van de gemeente. ,,We zijn nog maar een beginnend festival, dat het best lastig heeft om de begroting sluitend te krijgen. Dan is dit bedrag een mooi startkapitaal en geeft net wat meer mogelijkheden in de programmering want artiesten zijn duur.’