Fietsen en feitjes: waterschap komt met informatieve route door de Kop van Overijssel

Zwartewa­ter­land staat voor zware opgave bij bouw van woningen in Zwartsluis

14 oktober Woningen bouwen in Hasselt en Genemuiden lukt wel de komende jaren. Maar in Zwartsluis is dat een stuk problematischer. Er zijn op dit moment nauwelijks geschikte locaties beschikbaar, zo moet wethouder Harrie Rietman toegeven.