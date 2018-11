Fietsen over een pad van 220.000 hergebruikte bierglazen in Giethoorn

,,In Giethoorn is de ondergrond zettingsgevoelig, dat is een verschil met de test in Zwolle en ook een onderdeel dat we willen testen’’, vertelt Kirsten de Graaf, woordvoerder van wegenbouwer KWS. ,,Hoe ‘gedraagt’ de PlasticRoad zich op een dergelijke ondergrond. Daarnaast is het niet in stedelijk gebied, zoals in Zwolle. We willen samen met Wavin, Total, de provincie en de gemeente de PlasticRoad onder verschillende omstandigheden testen. Deze evaluatie van beide pilots geeft ons straks waardevolle inzichten voor de verdere doorontwikkeling van het product en de toepasbaarheid ervan in de openbare ruimte.”