Fietser knalt na aanrijding op voorruit van auto in Meppel: met traumahelikopter naar ziekenhuis

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Kelderende weekcij­fers in Oost-Nederland stemmen hoopvol: corona verliest terrein

Er zijn 4177 positieve tests geregistreerd in Oost-Nederland tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 895 minder dan een etmaal eerder. We zijn op de goede weg, zo tonen ook de weekcijfers aan. Het aantal nieuwe besmettingen is namelijk fors afgenomen ten opzichte van vorige week.

22 februari