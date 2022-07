Fietser niet aanspreekbaar in het ziekenhuis na nachtelijke val bij Meppel: wat is er gebeurd?

Een man uit het gehucht De Schiphorst tussen Meppel en De Wijk is bij een nachtelijke val op de fiets ernstig gewond geraakt aan zijn hoofd. Of het ongeluk was, of dat er misschien iets is gebeurd wat het daglicht niet kan verdragen, kan hij zelf niet vertellen. Daarom is de politie op zoek naar getuigen.

De 23-jarige man fietste op zondagnacht 12 juli van het Concours Hippique in Veeningen naar z’n huis in De Schiphorst. Ergens onderweg is hem iets overkomen waarbij hij zwaar gewond raakte aan zijn hoofd, maar het lukte hem op de een of andere manier nog wel om zelf thuis te komen. Dat was rond twee uur.

Niet aanspreekbaar

Pas daar bleek hoe ernstig het letsel was en is: het slachtoffer ligt in het ziekenhuis en is niet aanspreekbaar. Het kan natuurlijk zijn dat de man ‘gewoon’ onderuit is gegaan met zijn fiets. Maar zeker is dat niet en daarom zoekt de politie getuigen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord in de buurt van de mogelijke fietsroute tussen Veeningen en De Schiphorst.

Het slachtoffer is bijna twee meter lang en hij droeg donkere kleding, waaronder een spijkerbroek met gaten op beide knieën. Misschien heeft iemand op die route beelden van een dashcam of een cameradeurbel, waarop een fietser is te zien tussen middernacht en twee uur.

