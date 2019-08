Fietsers kunnen bijna weer over kapotte brug in Giethoorn

Fietsers kunnen binnenkort weer gebruik maken van de fietsbrug bij Waterresort Bodelaeke in Giethoorn. De brug was al weken kapot, waardoor dagelijks honderden fietsers een andere route moesten kiezen. Bodelaeke laat de brug nu repareren.

De brug was zo lang kapot, omdat Bodelaeke en de gemeente er niet uitkwamen wie moest opdraaien voor de kosten van de brug. Bodelaeke is eigenaar van de brug, maar er gaat een gemeentelijk fietspad over.

Gesprek

Bodelaeke en de gemeente gingen gisteren dinsdag in gesprek. ,,De uitkomst is dat de brug zo spoedig mogelijk gerepareerd wordt. Bodelaeke had dit overigens, mede op verzoek van de gemeente, al in gang gezet”, stelt gemeentewoordvoerder Marcel de Werd. ,,Bodelaeke betaalt de kosten van de reparatie.”



Verder wordt er een onderzoek ingesteld om te bepalen hoe de schade is veroorzaakt en op welke wijze dit kan worden voorkomen. De Werd: ,,Ook wordt gekeken of en onder welke voorwaarden de gemeente de brug kan overnemen.Na ontvangst van de onderzoeksresultaten gaan Bodelaeke en de gemeente hierover verder in gesprek.”

Vernielingen

Babette Greter, directrice van Bodelaeke, gaf eerder aan dat de brug telkens weer wordt vernield door een groep jongeren. ,, Als de reparatie iedere keer 100 euro zou zijn, dan zouden we de brug wel maken, want ook onze gasten hebben er last van dat de brug niet werkt. Het gaat om duizenden euro’s per keer en de verzekering vergoedt het niet.”