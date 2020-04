Fietsers op Binnenpad Giethoorn in de ban

De gemeente Steenwijkerland heeft hiertoe besloten nadat het afgelopen weekeinde erg druk was op de paden waardoor niet werd voldaan aan de anderhalve meter-regel. Wie toch over de drie paden fietst en wordt betrapt, krijgt onherroepelijk een boete, zo kondigt de gemeente aan. Die greep al eerder in om te voorkomen dat het te druk zou worden in de toeristische trekpleister in Noordwest-Overijssel. Tijdens Pasen mocht er in het centrum van het waterdorp niet worden gevaren.