Fietspad in Dwarsgracht maakt routenetwerk in de Kop weer stukje completer

Het fietspad Jonenweg in Dwarsgracht is als achtste van de twaalf aan te pakken fietspaden in Steenwijkerland opgeleverd. Hiermee is het fietsroutenetwerk in de Kop van Overijssel weer een stukje completer.

De gemeente Steenwijkerland investeert samen met de provincie Overijssel met de regiodeal Leefbaar Giethoorn in betere en veilige fietsverbindingen. Het fietspad aan de Jonenweg is 800 meter lang en verbreed naar 2,50 meter. Dat geeft meer ruimte om veilig te fietsen. ,,Met de toename van het gebruik van de fiets in de regio zijn we daarmee klaar de toekomst”, aldus wethouder Marcel Scheringa.

De aanvoer van het benodigde beton en grond voor het fietspad is vooral via het water gebeurd. Hier is onder andere het elektrische ponton voor gebruikt waar de gemeente en een aantal Gieterse ondernemers momenteel een proef mee uitvoeren.

Brug

Tegelijkertijd met het fietspad is de nieuwe brug aan de Jonenweg opgeleverd. De oude brug stond al in de planning voor vervanging. Omdat het fietspad aangepakt werd is daar met de brug op aangesloten. Aannemer Acon uit Lemelerveld heeft de brug vervangen. Die is verbreed naar 2 meter om de situatie overzichtelijker en veiliger te maken. De brug is aangesloten op het nieuwe fietspad.

Komend jaar gaat de gemeente verder met de fietspaden. In januari wordt fietspad de Belterweg in Belt-Schutsloot geopend, daarna is het Kalenbergpad aan de beurt om aangepakt te worden.