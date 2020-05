Fietspad tussen Ossenzijl en Kalenberg blijft lekker smal

Harten­kreet politie Zwartewa­ter­land aan Genemuiden: blijf thuis, ook op Bevrij­dings­dag

1 mei Ook in Genemuiden moeten inwoners zoveel mogelijk thuisblijven om het coronavirus terug te dringen. Die hartenkreet doet de politie Zwartewaterland vanavond via Facebook. Waar het in Hasselt en Zwartsluis op Koningsdag voorbeeldig rustig bleef, was het in Genemuiden erg druk op straat, constateerde de politie.