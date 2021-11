Fietspaden rond de Woldberg bij Steenwijk aangepakt

Elektrische fietsen

In het project is samengewerkt met Staatsbosbeheer. De fietspaden liggen namelijk vooral op hun grondgebied. In overleg met hen is gekozen voor een fietspad van 2 meter breed in plaats van 2,5 meter. Daarnaast is oud beton omgezet in duurzaam beton, dat is gebruikt voor de fietspaden.