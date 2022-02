File op A28 door kop-staart botsing bij Nieuwleusen

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Noord- en Oost-Gelderland noteert flinke daling besmettin­gen, Heerde negatieve uitschie­ter

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland daalt verder. In deze regio zijn het er vandaag ruim 700 minder dan gisteren. Vooral in de regio Noord- en Oost-Gelderland is sprake van een flinke daling, al blijft de gemeente Heerde een negatieve uitschieter.

17:42