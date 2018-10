File-varen in Gieterse Dorpsgracht, een uitzonderlijk beeld in oktober

update & videoHet was dit weekeinde file-varen in de Dorpsgracht in Giethoorn. Een uitzonderlijk beeld, zo midden oktober, waar het normaal gesproken erg rustig is op het water. Maar de ongekend hoge temperaturen voor de tijd van het jaar zorgen voor een grote toeloop van dagjesmensen en dat zorgt voor blije bootjesverhuurders en horecaondernemers.

Op de parkeerplaatsen in het dorp stonden zaterdag en zondag veel auto's en een flink deel van de vloot was op het water. ,,We hebben het druk met veel verhuurde bootjes", zegt Hendrik Smit van het gelijknamige verhuur- en horecabedrijf in het zuidelijk deel van Giethoorn. ,,Ja, ik ben blij met dit weer, het maakt het werk ook plezierig."

Smit zegt over het algemeen de laatste jaren een verlenging van het seizoen te zien. ,,En daar helpen dit soort dagen aan mee." Volgens Smit duurt het niet zo gek lang meer of er is in Giethoorn sprake van een permanent hoogseizoen. Zeker als er na een lange, warme zomer ook nog eens een strenge winter volgt. Want dan maken de bootjesmensen plaats voor de schaatsliefhebbers op het bevroren water van de gracht. Smit en zijn collega's spelen in op de veranderingen. ,,Vroeger had je de mensen tot november in dienst, nu is dat het hele jaar."

Terras

Niet alleen op het water was het druk, ook op de vele terrassen in het waterdorp. Cafe Fanfare is met deze weersomstandigheden een absolute publiekstrekker. De meeste bezoekers die over het pad langs de gracht wandelen, doen het door de gelijknamige film van Bert Haanstra bekend geworden etablissement aan. Een van de jonge serveersters snelt met een dienblad vol glazen bier en frisdrank naar een van de tafeltjes. ,,Nee, geen tijd om te praten, veel te druk", krijgt de verslaggever in het voorbijgaan te horen.