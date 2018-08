Film Fanfare herleeft in Giethoorn tijdens Natuurlijk Dineren

De vijfde editie van Natuurlijk Dineren in Giethoorn staat in het teken van de film Fanfare . De kaskraker van Bert Haanstra ging zestig jaar geleden, in 1958, in première en was het begin van de toeristenstroom naar het waterdorp. Dat gaat in Giethoorn niet onopgemerkt voorbij.

Tijdens de gondelvaart kwam het op de jeugdgondel van de groep BoschWinters aan de orde, zaterdag herleeft de film tijdens de culinaire vaartocht Natuurlijk Dineren en in oktober is er nog een speciale avond bij Café Fanfare, zo geeft café-eigenaar Arie-Willem Vermeij aan.

Er is bij Natuurlijk Dineren plaats voor tweehonderd deelnemers. Het maximum-aantal is bijna bereikt. Eén van hen is Jan Mol. Hij had zestig jaar geleden als dertienjarig Gieters ventje een vrij prominente rol in de film Fanfare, met 2,6 miljoen bioscoopbezoekers de op een na succesvolste film in de Nederlandse filmgeschiedenis. Mol is volgens Vermeij één van de laatst levenden van de cast. Ook de meeste hoofdrolspelers, zoals Hans Kaart, Albert Mol en Andrea Domburg, zijn overleden.

Mol mag dan deelnemen aan Natuurlijk Dineren, de fanfare ontbreekt. Fanfarekorps De Wieden (een samenwerkingsverband van Giethoorns Fanfare, met Onderling Genoegen en Crescendo uit Wanneperveen, is deze dag verhinderd, zo heeft de organisatie te horen gekregen. ,,Dat is wel jammer. Nu komt koor De Flagelanten zingen”, aldus Vermeij. Op of rond de premièredatum, 24 oktober, staat Café Fanfare nogmaals in het teken van de filmpremière en dan treedt het muziekkorps wel op.

Scènes

Over wat er zaterdagavond allemaal staat te gebeuren wil Arie-Willem Vermeij niet al te veel kwijt. ,,Het moet ook een beetje een verrassing blijven. We gaan in ieder geval enkele bekende scènes uit de film naspelen. Zoals dat hilarische moment waarop acteur Albert Mol (in de film dirigent Schalm, CvD) aan de punterboom bungelt en in het water terecht komt. Ieder deelnemend bedrijf heeft een scene uitgezocht en geeft daar invulling aan. Verder draait in Café Fanfare de film en daar is natuurlijk nog altijd de wand met foto’s en instrumenten.”

In de film zit een fragment dat er een koe op een langsvarende bok is te zien. Ook dat komt zaterdagavond aan bod. ,,Op Facebook heb ik een oproep geplaatst voor een nepkoe. Daar is reactie op gekomen, meer wil ik daar niet over kwijt. Maar de mensen zullen zaterdag verrast zijn, dan garandeer ik je.”