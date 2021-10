Financieel offer inwoners Staphorst bij sluitend maken gemeentelijke begroting

Wie de woningcri­sis wil snappen, moet in het kleine dorpje Hattemer­broek gaan kijken

4 oktober Hattemerbroek. Een dorp onder de rook van Zwolle. Iets meer dan duizend inwoners. Vooral bekend van het belangrijke verkeersknooppunt. Je rijdt in minder dan een minuut door het plaatsje heen. Veel lijkt er niet te gebeuren, grootstedelijke problemen lijken helemaal ver weg. Maar dat is schijn. Ook hier laat de woningcrisis haar sporen na in de gemeenschap.