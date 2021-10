Financieel offer inwoners Staphorst valt verkeerd

Tijdens de raadsvergadering van 9 november moet de gemeenteraad een definitief besluit nemen over de plannen van het college van burgemeester en wethouders. Dat stelt voor om in 2022 - voor het vierde achtereenvolgende jaar - de ozb met 10 procent te verhogen en het wil de afvalstoffenheffing 28 euro per huishouden duurder maken. ,,Wat ons betreft kijken we daar nog eens goed naar’’, zei SGP-fractievoorzitter Erik Hattem in zijn algemene beschouwingen over de begroting voor volgend jaar.