Financiële nood hoog onder inwoners Meppel; gemeente biedt hulp

En weer bouwt Huisman een superjacht, in lengte de derde op ranglijst van Vollenhoof­se scheeps­werf

21 september En weer heeft Royal Huisman een opdracht binnengesleept voor een boot die gaat behoren tot de superzeiljachten op de wereldzeeën. Het 65 meter lange jacht met twee masten is het derde langste jacht dat ooit is gebouwd op de scheepswerf in Vollenhove, meldt woordvoerder Jurjen van ’t Verlaat.