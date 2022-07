Flinke wateroverlast bij Expert Meppel (het water komt met bakken uit het plafond)

Even is er onduide­lijk­heid, maar voor veiliger maken fietspaden bij Hasselt heeft raad graag drie ton over

Niet alle raadsleden van Zwartewaterland hadden precies scherp hoe het nu zit met het werk aan de wegen rond de brug bij Hasselt. Eelko Felix (BuitenGewoon Zwartewaterland) dacht zelfs even dat hij voor niets sprak over een bedrag van drie ton. Immers, de aannemer is al volop aan het werk. Maar dat gebeurt niet in opdracht van de gemeente, maar van de provincie, zo maakte de uitleg van wethouder Maarten Slingerland duidelijk.

24 juni