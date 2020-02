Fluisteren bij het WK telefoonboekbiljart? Ben je gek. Publiek juicht bij een carambole

Video Aansteken open haard gaat mis: rieten dak van woonboerde­rij in Wanneper­veen vliegt in brand

8:12 Bij een brand in een woonboerderij aan de Veneweg in Wanneperveen is vanochtend vroeg een deel van het rieten dak afgebrand. De boerderij heeft forse schade opgelopen, vooral op de zolder. Vermoedelijk is de brand ontstaan in de open haard, zegt de Veiligheidsregio IJsselland.