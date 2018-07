Folkert Munsterman, medeoprichter Mannenkoor Karrespoor overleden

In beide gevallen deed hij dat samen met Henk Kranendonk, uitbater van café De Karre in Tuk. ,,Folkert was een markante persoonlijkheid en zat vol creatieve ideeën. In de jaren van het koor en het festival hebben we samen heel wat gelachen en gehuild.” In 1989 werd op het weiland van toen nog boer Munsterman het eerste Dicky Woodstock gehouden. In 2004 scheiden de wegen van Munsterman en Kranendonk, die op een andere plek verder ging en het festival zag uitgroeien tot een mega-evenement dat begin augustus toe is aan de dertigste editie.

Een jaar na de start van het festival, zag Mannenkoor Karrespoor het levenslicht. Een groep gezonde boerenjongens, niet vies van een biertje en gezegend met een dosis humor. Folkert Munsterman was het creatieve brein achter het koor, dat in 1991 twee dikke hits had. Mooi Man stond dat jaar op nummer vijf in de Top 40, Lekker op de Trekker zelfs op drie. ,,Met zo'n twintig boerenjongens kwamen we altijd samen in café De Karre van Hein Kranendonk. 'Mooi man' was een gevleugelde uitspraak van hem. Het was dus niet zo moeilijk om een lied met een passend slogan speciaal voor hem op te nemen toen hij tien jaar caféhouder was”, zei Munsterman ooit in een interview over de totstandkoming van het lied.

Munsterman was oorspronkelijk boer, verkocht de boerderij en werd uiteindelijk horecaondernemer. Hij nam hotel-café Gelderingen over met twee kompanen. Later ging hij er alleen verder en bestierde het etablissement tot zijn dood. Het stond het al enige tijd te koop omdat Munsterman steeds meer fysiek ongemak had als gevolg van rugklachten. Ook was hij nog even eigenaar van de stationsrestauratie in Steenwijk.