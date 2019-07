Foodtruck bij strandje Belterwijde

Dat past volgens Gidion Kok van de organisatie in de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. ,,We hebben de locatie stapje voor stapje verbeterd. Het zandstrandje is bijvoorbeeld flink uitgebreid. Mede daardoor is de populariteit van deze plek flink toegenomen. Op warme dagen is het hier druk, zelfs op doordeweekse dagen”, aldus Kok. Vorig jaar plaatste Natuurmonumenten een sanitaire unit. Die is open op dagen dat de temperatuur boven de 20 graden komt. Ook de beschoeiing pakte Natuurmonumenten vorig jaar aan. Zwemmers en surfers kunnen nu makkelijker in en uit het water komen.