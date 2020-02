Formateur Spoelstra zoekt na bestuurscrisis voor gemeente Zwartewaterland ‘de meest kansrijke coalitie’

,,Nadat vorige week de eerste verkennende ronde is geweest, ga ik deze week verder met het voeren van gesprekken om na te gaan wat de meest kansrijke coalitie kan worden’’, zegt Spoelstra. ,,Het gaat dan op basis van inhoud en kwaliteit van de beoogde wethouder.’’ Over met wie hij praat doet Spoelstra vaag. ,,Dat blijft nog even geheim in het belang van het proces. In principe praat ik nog met iedereen.’’ De CU-leider vraagt om ‘nog even geduld’. ,,Een broedende kip moet je niet storen.’’