Forse kritiek uit gemeenteraad Staphorst na Sint-intocht: ‘Nooit met geweld anderen de mond snoeren’

Werkzaamhe­den aan fietspad Zwol­sesteeg in Genemuiden gaan van start

Het had wat voeten in de aarde, maar het gaat er echt van komen. Vandaag begint de aanleg van het ‘vrijliggende fietspad’ aan de Zwolsesteeg in Genemuiden. De tweewielers moeten er in januari 2023 gebruik van kunnen maken.

22 november