Forse toename overlast in Zwartewaterland, vooral door de jeugd

Geld om bekende tuin in Vollenhove op te knappen is er eindelijk, maar deur blijft op slot: ‘Word er pissig van’

21 september Het geld dat nodig is om de vervallen tuinen van Marxveld in Vollenhove op te knappen, is beschikbaar. Tuineigenaar André Hammer peinst er echter niet over om zijn tuin weer te openen voor het publiek. ,,Het is gewoon klaar, het heeft te lang geduurd.”