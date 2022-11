Forse vertraging versterking Stenendijk Hasselt, damwandplanken vervormen door keiharde bodem

Musical­groep Hasselt zet door na corona en is nu een vereniging: ‘Dat is in Zwartewa­ter­land echt wel bijzonder’

In 2019 de bijzondere en geslaagde musical Ester, in 2020 de harde klap van corona. Musicalgroep Hasselt bleef bij elkaar, zette door en is in 2022 officieel een vereniging geworden. En: in 2023 komt er een nieuwe musical. ,,Het verhaal begint echt te leven.”

4 november