Fotografe legt verdwijnende wereld van Staphorst vast

De ‘dorpsmolen’ dreigt te stranden op het krappe energienet

5 maart Het opwekken van groene stroom is door het rijk neergelegd bij gemeenten en provincies. Die proberen met regionale energie strategieën te voldoen aan klimaatdoelstellingen. Deze aanpak is goed voor het draagvlak, hebben ze gemerkt in Steenwijkerland, waar al volop wordt gewerkt aan lokale energieplannen. Maar met de Kamerverkiezingen in aantocht wordt daar gepleit voor meer landelijke regie bij het opkrikken van het elektriciteitsnet. Anders komen nieuwe projecten niet van de grond. „De optelsom is waanzinnig. Als je alle wensen optelt, kan het niet”, zeggen ook de netbeheerders.