Foutje: De Meenthe past programma aan, want 2020 is toch geen jubileumjaar

Gedeputeer­de komt kijken wat Meppel doet met de euro's uit provinci­aal binnen­stads­fonds

17:00 Tijdens zijn ‘binnenstadstour’ langs vijf gemeenten heeft de Drentse gedeputeerde Hans Kuipers de effecten en projecten bekeken van het binnenstadsfonds. Hiermee ondersteunt de provincie gemeenten om winkelgebieden aantrekkelijker te maken. Van in totaal 13 miljoen euro is in Meppel 2 miljoen euro te besteden.