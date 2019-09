Frank Kodden van Zorggroep Oude en Nieuwe Land naar De Driezorg

Daar volgt hij Murk Westerterp op, die sinds medio november directeur-bestuurder ad interim is als opvolger van de naar Groningen vertrokken Janita Gorte. Met de benoeming van Kodden is nu haar opvolging definitief geregeld. Kodden wil met zijn vrouw en gezin een grote wens in vervulling laten gaan en in Wijhe een plek bieden aan mensen die om verschillende redenen niet of niet geheel zelfstandig kunnen wonen. ,,Dat vraagt keuzes voor wat betreft behoud balans tussen privé, dit nieuwe initiatief en het werk. Driezorg in Zwolle is dichter bij mijn nieuwe thuis en een kleinere organisatie.’’ Frank Kodden startte in 2014 bij ZONL, aan de vooravond van een omvangrijke reorganisatie. ,,De rust is terug, de organisatie is gezond en heeft een krachtige visie en een sterke positie in het werkgebied”, schetst hij ZONL bij zijn vertrek.