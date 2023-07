Frans bedrijf heeft plannen voor groot themapark in Meppel: ‘Hun zakken zijn diep’

Budget Food geopend in Steenwijk: ‘Wij vinden dit geen supermarkt en blijven gewoon open’

In Steenwijk is vandaag de winkel Budget Food geopend. In dit pand mag volgens het bestemmingsplan geen supermarkt gevestigd zijn. Budget Food is van mening dat het geen supermarkt is, de gemeente twijfelt. Als de gemeente de winkel aanmerkt als supermarkt, moeten de net geopende deuren weer sluiten.