Frans Duijts helpt ernstig zieke Rutger (10) uit Steenwijk bij inzameling: ‘Wat hij doet is fantastisch’

De volkszanger kan de actie van Rutger wel waarderen. ,,Wat hij doet, is fantastisch. Daar mag best aandacht voor zijn en daarom wil ik daar wel tijd aan besteden.’’ Zingen doet Duijts zaterdag niet bij Genieten bij Bert, waar hij twee uur te gast is. Hij is in Steenwijk om zijn likeuren te promoten. Een deel van de opbrengst gaat naar de inzamelingsactie van Rutger, zo heeft eigenaar Bert Marinus van de delicatessenzaak besloten.