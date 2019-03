Fries theatergezelschap kiest voor Meppels Achterhuis als vaste locatie

Van Ravesteijn was op zoek naar een nieuwe locatie voor het spelen van De Bruiloft, een voorstelling die het gezelschap al meer dan 350 keer speelde in Friesland, Groningen en delen van Drenthe. Daarmee is het een van de langstlopende, ongesubsidieerde producties.

Zanger/acteur Jan-Dirk van Ravesteijn, die het theatergezelschap in 1997 oprichtte en zich richtte op voorstellingen voor kleinere gezelschappen, steekt zijn enthousiasme voor De Bruiloft en zijn nieuwe speelzaal niet onder stoelen of banken. Hij legt uit hoe hij in Meppel terecht kwam. Steeds vaker kwam de vraag vanuit iets zuidelijker regionen om daar te spelen. Van Ravesteijn oriënteerde zich in een brede regio. ,,We hebben op veel plekken gekeken. In Steenwijk bijvoorbeeld, maar ook in Giethoorn en Havelte. Tot we bij Het Achterhuis in Meppel uitkwamen’’, aldus Van Ravesteijn.

Hij noemt de zaal bij De Tipbrug ,,een prachtig intiem theater’’, en zeer geschikt voor voorstellingen als De Bruiloft. Het biedt ruimte aan veertig tot vijftig mensen. ,,Dat is ook het maximale aantal waarvoor we willen spelen’’, aldus Van Ravesteijn. ,,Daar kwam bij dat het ook meteen klikte met de eigenaren van De Tipbrug.’’

De Bruiloft

Theater Van Ravesteijn brengt elke twee tot drie jaar een nieuwe productie. Voorlopig staat De Bruiloft nog op het programma, een muzikale komedie over een steenrijke opoe die een groen blaadje aan de haak heeft geslagen. Die liefde is dubieus door al het geld dat in het spel is. Tijdens de bruiloft gaat alles mis, wat er mis kan gaan. Door toedoen van een poes en een rookworst. Waarschijnlijk vanaf half maart te zien in Meppel.

,,We moeten alles organisatorisch goed op een rijtje hebben’', zegt Van Ravesteijn. ,,Overleggen ook met de keuken, bijvoorbeeld. Bedenk ook dat het gaat om een voorstelling van drieëneenhalf uur en dat alles gestroomlijnd moet lopen.’’ Dat het publiek bestaat uit een dinerend gezelschap is geen must, maar eigenlijk is het diner wel een belangrijk onderdeel van het geheel. Het publiek fungeert als familie van de bruidegom en zit er met de neus bovenop. ,,Het publiek zit midden in het verhaal. Het maakt er deel van uit. Eigenlijk vergeten de mensen dat ze in een toneelstuk zitten. Ze halen werkelijkheid en illusie door elkaar. Je kunt ook zeggen: het is een hele eerlijke vorm van theater.’’