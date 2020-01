Friese topkorpsen voor het eerst bij bloemencorso in Sint Jansklooster

update Giethoorn wil weer een molen met draaiende wieken

16:04 Over enkele jaren heeft Giethoorn weer een molen met draaiende wieken. En misschien wordt er wel weer graan gemalen zoals dat ruim een eeuw geleden ook gebeurde. Zo zien Jan Maat en zijn vier Gieterse metgezellen het toekomstbeeld. Daarom beijveren ze er zich voor om de molen aan de Kerkweg zijn oude glorie terug te geven. Dat houdt in dat alles wat in 1926 is weggehaald, weer terug moet keren: de kap, vier wieken, het binnenwerk en de grot.