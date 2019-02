Friezin moet centrum Hasselt uit het slop trekken

De centrummanager wordt door het college gezien als ,,een aanjager en verbinder, die bijvoorbeeld kan helpen om de verschillende partijen in het centrum van Hasselt meer of op een andere manier met elkaar te laten samenwerken en meer gezamenlijke activiteiten te organiseren.’’

Volgens het college liggen er al veel onderzoeken naar de vitaliteit en de leefbaarheid van Hasselt. ,,In deze documenten is met name opgeschreven wat er moet gebeuren. De opdracht voor de centrummanager is hoe deze aanbevelingen vorm moeten krijgen, en met welke betrokkenen.’’ Het is de bedoeling dat Elizabeth Pilat nog dit najaar met een plan van aanpak komt.