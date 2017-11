Gabriella haalde de Chinezen naar Giethoorn

Gabriella Esselbrugge kwam jaren geleden in actie om meer toeristen naar Giethoorn te krijgen. Ze maakte Chinezen warm voor een bezoek aan Hollands Venetië. Ondernemers zijn er blij mee, maar onder bewoners groeit de ergernis over de stroom Chinezen en hun fratsen. Hun dorpje wordt een China Town, vrezen ze. ,,Ik ben niet verantwoordelijk, maar voel me dat wel.''

Het is een reguliere herfstdag en Gabriella Esselbrugge zegt straks - na het interview - Chinese toeristen te verwachten. Die komen soep eten in haar hotel-restaurant De dames van de Jonge. Hier droomde ze van toen ze in 2005 naar een internationaal hotelcongres in Beijing ging. ,,Daar kreeg ik het idee om Chinezen als doelgroep te nemen, om buiten het hoogseizoen toeristen in Giethoorn te ontvangen.''

In 2012 kwamen, na haar reclamecampagnes in China, de eerste grote stromen Chinezen. ,,Wat mij opviel was dat Chinezen steeds meer gingen reizen. Enkel en alleen voor mijn hotel reclame maken in China is zinloos. Daarom zette ik het merk Giethoorn daar in de markt.''

Met succes. Hoe groot de Chinese toestroom precies is, weet niemand. Schattingen lopen uiteen van een half miljoen tot twee miljoen Chinezen per jaar. ,,Er is een enorme toename, punt. Of het alleen Chinezen zijn, dat betwist ik. Er zijn ook andere Aziatische landen die ons weten te vinden.''

Allemaal uw resultaat, hoe voelt dat?

,,Natuurlijk is dat heel gaaf. Maar we hebben nog lang niet bereikt wat we willen bereiken.''

Wat schort eraan?

,,De toeristische groei moet duurzaam stijgen en verspreid over de hele regio. Het kan nog meer, maar dan wel buiten de piekmomenten om. Op Hemelvaartsdag hoeven we niet meer bezoek, maar buiten het hoogseizoen om, in november bijvoorbeeld, kunnen er best nog bezoekers bij. Zonder dat we een grote druk op het dorp leggen. Dat zullen veelal buitenlanders zijn, bijvoorbeeld Aziaten, die reizen op andere tijden in het jaar dan wij Europeanen.''

Giethoorn Onderneemt (de ondernemersvereniging, red.) en dorpsraad Gieters Belang stuurden brandbrieven naar de gemeente. Zij zijn de uitwassen van het toerisme zat. Er komen Aziaten, stellen ze, die niet weten hoe het werkt. Als je er daar te veel van hebt, wordt Giethoorn onleefbaar voor de bewoners.

,,Dat zijn niet de gasten die wij willen trekken.''

Toch zijn ze er. Enkele bewoners voelen het als inbreuk op hun privacy en het dorpskarakter. Onlangs stond er een Chinees reclamebord in het dorp. Die werd uit woede uit de grond getrokken.

,,Ik snap dat iemand boos is. We moeten geen enkel reclamebord in Giethoorn willen. Geen Chinese, geen Nederlandse, geen Duitse. Ons dorp wordt gekenmerkt door het karakteristieke. De ruitjes met mooie tuintjes en niet de reclameborden.''

Volledig scherm Hordes Chinese (en andere aziatische) toeristen overspoelen Giethoorn. © Freddy Schinkel

Maar bewoners zeggen: door de soms tienduizenden Aziaten per maand is de leefbaarheid vele dagen in het jaar naar de knoppen. Chinese investeerders proberen huizen te kopen om er een bed & breakfast van te maken. Begrijpt u die angst voor een China Town?

,,Ik ben daar niet zo bang voor. Het vraagstuk zit hem niet in een enclave van Chinese ondernemers die zich hier wil gaan vestigen, maar in hoe de gemeente reageert. In die woonhuizen een slaapaccommodatie beginnen, is lastig als je geen vergunning krijgt. De gemeente Steenwijkerland moet optreden als dat wel gebeurt. Bovendien hebben we een vastgelegd dorpsgezicht. Dat betekent dat bepaalde dingen mogen en niet mogen. Daarin is ook de gemeente aan zet. Er gaat altijd een bepaalde welstandscommissie over de uitstraling van een huis heen. Ze kunnen wel zeggen dat ik er een China Town van wil maken, maar dat is iets dat ik juist helemaal niet wil. Wij richten ons nu niet voor niets in campagnes op verschillende landen om Giethoorn te promoten. We willen een afspiegeling van de wereld als Giethoorns bezoek. Dus niet alleen Aziaten.''

Het kwaad is al geschied, vindt een actievoerder als Lisa Kroon, die wil dat de stroom Chinezen wordt ingedamd. Ze zegt onder meer: hoe is het in godsnaam mogelijk dat één persoon een heel mooi rustiek dorp naar de kloten kan helpen.

,,Nou... Goed... Prima... Ik hoor dit voor het eerst. Als er iets is, kan zo'n vrouw mij ook gewoon bellen. Ik denk dat maar 20 mensen, van de 2.600 inwoners, net als zij bezorgd zijn over overlast.''

Lisa Kroon stelt min of meer: als Esselbrugge niet naar China was gegaan om Giethoorn te promoten, dan hadden wij al die Aziaten niet gehad met hun overlast en was het leefbaar gebleven.

,,Had ik Giethoorn niet internationaal vermarkt, dan had iemand anders dat wel gedaan, vroeg of laat. Ik denk juist dat ik degene ben die ervoor zorgt dat in Giethoorn de toekomstige generaties kunnen opgroeien. Een nieuwe toeristenstroom was nodig, om de regionale economie te waarborgen en voorzieningen als een lijnbus te behouden. Die is gebleven, omdat we nieuwe stromen toeristen kregen.''

Wat doet de kritiek van dorpsgenoten met u?

,,Ik help het dorp niet om zeep. Mijn hart ligt hier, al generaties lang is mijn familie hier geworteld. Voor mij is het een beladen onderwerp vanwege die emotie. Venetië leert dat de lokale bewoners in een leefbaar hart moeten kunnen blijven wonen. Als we dat niet doen slachten we de kip met de gouden eieren. Ik ben de eerste die dat ziet.''